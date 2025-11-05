シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜後9：00）の第4話（5日放送）に、かたせ梨乃が出演する。かたせが『相棒』に出演するのは今回が初となる。【場面カット】右京といい雰囲気…魅惑の女性を演じるかたせ梨乃第4話『みんな彼女を好きになる』は、右京が紅茶店で知り合った女性とディナーを楽