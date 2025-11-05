プロ野球・ソフトバンクの中村晃選手が5日、尼崎市内の病院で、右第3/4腰椎椎間板ヘルニアにともなう、経椎間孔的全内視鏡下椎間板切除術(TF-FED法)を受け、無事終了したことを発表しました。中村選手は、今季116試合に出場し、3本塁打、34打点、打率.240を記録。10月18日の CSファイナルステージ第4戦で1塁を駆け抜けた時に塁審と激突して転倒。そのまま立ち上がることが出来ず、担架で運ばれて交代となっていました。競技復帰ま