Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組の最新作『ラブ トランジット』シーズン3が配信中だ。このほど、最終話で復縁の道を選びカップルとなったイッセイとミクのペアに動画インタビューを実施。現在同棲を始めたばかりだという2人の気になる近況や、お互いに惹かれる部分などを直撃した。【写真】初回から女性メンバーが大号泣同番組の参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋