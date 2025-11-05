玉置浩二がきょう5日、新曲「ファンファーレ」のCDをリリースし、ミュージックビデオを公開した。同曲は、現在放送中のTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌として書き下ろされた新曲で、疾走感あふれるメロディと圧倒的な歌唱で、夢を追う人々に向けて“祝福＝ファンファーレ”を響かせる応援歌となっている。【動画】「田園」とのコラボ！玉置浩二の新曲「ファンファーレ」ミュージックビデオ『ザ・ロイヤルファ