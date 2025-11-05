脚本家・演出家の宮藤官九郎が手がける舞台『誰も知らない大物俳優』が、2026年1月28日から2月1日まで、東京・下北沢の劇場「ザ・スズナリ」で上演される。劇団ウイスキーボンボンの第7回公演として上演される本作は、宮藤が脚本・総監督を務め、役所広司が主演するNetflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた？』（2026年配信予定）と連動する“劇中劇”として企画された。【画像】Netflixシリーズ『俺のこと、なんか言ってた?