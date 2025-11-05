5日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、イオンモールNagoya Noritake Garden3階にある献血ルームフォレストにて献血応援キャンペーンを実施することをクラブ公式SNSで発表した。 対象期間は11月7日（金）から17日（月）までの10日間で、WD名古屋のファンであることを伝えて献血を行うと、リベロの市川健太のサイン入りオリジナルクリアファイルがプレゼントさ