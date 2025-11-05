富士通陸上競技部は５日、２０２６年４月１日付で駒大の伊藤蒼唯、国学院大の上原琉翔ら４選手が同部各ブロックの新戦力として加入すると発表した。伊藤は２日の全日本大学駅伝に出場し５区で区間新の走りを披露してチームを１７度目の優勝に導いた。上原は１０月の出雲駅伝で３度目の優勝を果たした国学院大の主将で、同駅伝ではアンカー６区でゴールテープを切った。この日発表された４人は以下の通り。小川大輝（おがわ・