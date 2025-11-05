?炎の飛龍?藤波辰爾（７１）が主宰する「ドラディション」の１１月１４日東京・後楽園ホール大会の対戦カードが一部変更され、新日本プロレスの小島聡（５５）の参戦が発表された。同大会では当初、倉島信行の対戦相手として関本大介が決定していた。しかし、関本が足の負傷により欠場となり、倉島の対戦相手として小島が出場することが決定した。同大会は１９９５年に藤波が旗揚げした「無我」がサブタイトルとして使用されて