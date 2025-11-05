自民党、立憲民主党など与野党6党は、ガソリン税の暫定税率を年内に廃止することで正式に合意しました。自民・立憲両党、そして日本維新の会、国民民主党、公明党、共産党のあわせて6党の税制の実務者は5日午前、暫定税率を12月31日に廃止することを記した合意文書に署名しました。自民党・小野寺税調会長：ガソリン税および軽油引取税の暫定税率の廃止について、6党の合意が成り立った。ガソリンの暫定税率については年内廃止とな