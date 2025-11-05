ソフトバンクは5日、中村晃選手が尼崎市内の病院で右第3/4腰椎椎間板ヘルニアにともなう、経椎間孔的全内視鏡下椎間板切除術（TF-FED法）を受け、無事終了したことを発表した。競技復帰まで2〜3ヶ月の見込み。中村晃はプロ18年目の今季、代打での出場機会が増えると予想されたが、故障者が相次ぎスタメン出場機会が多く、116試合に出場した。打率は.240、3本塁打、34打点の成績だった。