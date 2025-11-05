「ひろみちおにいさん」ことタレント佐藤弘道（57）が5日までにブログを更新。初孫が誕生したことを報告した。佐藤は「私、佐藤弘道は・・・私、佐藤弘道は・・・ふふふ・・・私、佐藤弘道は・・・おじいちゃんになりましたぁ〜」と孫を抱いた写真を公開。「長男夫婦に神様から大切な授かりものをいただきました。日に日に孫への可愛さが増しています」とつづった。続けて「これから先、いつか孫と一緒に走れるくらいにならないと