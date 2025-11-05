色とりどりに咲きほこるざる菊＝４日、花咲く里山約千株のざる菊が見頃を迎えている「ざる菊祭り」が神奈川県南足柄市大雄町の花咲く里山で開かれている。今年は品種数を７種に絞り、開花時期をそろえることで統一感ある美しさを演出した。２４日まで。会場では、赤やオレンジ、黄色など色鮮やかなざる菊が咲きほこり、雄大な山々を背景に、秋の里山を華やかに彩っている。栽培した山崎政行さん（８２）は、「今年は例年以上に