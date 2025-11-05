韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が2025年11月4日、今シーズン大リーグのアトランタ・ブレーブスでプレーした韓国出身キム・ハソン内野手（30）の特集記事を組み、1億ドルの大型契約に期待を寄せた。今季は48試合に出場して打率.234、5本塁打、17打点キムは、20年オフに、韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズからポスティングシステムを利用してサンディエゴ・パドレスに入団。23年には、アジア出身内野手と