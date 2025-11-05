今日5日(水)は東北から沖縄にかけて気圧が低下するでしょう。その後も気圧のアップダウンが大きく、8日(土)は北海道や関東から沖縄で、9日(日)は全国的に気圧が低下する見込みです。東京などで影響が大きくなるでしょう。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。今週末にかけて気圧の変化大特に8日と9日は影響度「大」今日5日(水)は東北から沖縄にかけて気圧が低下するでし