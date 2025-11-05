「粗大ゴミ回収サービス」を運営する優は、実際に散らかった部屋で暮らす男女300人を対象に「片付けとメンタルの関係」に関するアンケート調査を実施しました。調査の結果、心の不安定さが生活リズムの低下を引き起こし、“片付けられない部屋”の原因になっている実態が明らかに。ストレスや気力の低下によって片付けが後回しになり、部屋の乱れがさらに精神面へ悪影響を及ぼすという“負のサイクル”が浮き彫りになりました。