プロレス界の“レジェンド藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は５日、今月１４日東京・後楽園ホールで開催する「ＤＲＡＧＯＮＥＸＰＯ１９９５〜無我〜」に新日本プロレスの小島聡が参戦することを発表した。第３試合で倉島信行の対戦相手はフリーの関本大介で決定し発表されていたが、関本が右足を骨折し欠場。代わりに小島が参戦し倉島と対戦する。藤波はまな弟子の倉島が小島と対戦することに「約１８年ぶりとなる