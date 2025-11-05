不用品回収サービス「粗大ゴミ回収隊」を運営するPRIMEは、「ゴミ屋敷化のきっかけと、その後の乗り越え方」に関するアンケート調査を実施しました。全国の20〜60代男女273名を対象にした調査の結果、約4割以上が“精神的な不調による意欲低下”を主な原因としており、心の状態と生活環境の悪化が密接に関係していることが明らかになりました。 粗大ゴミ回収隊「ゴミ屋敷化のきっかけと、その後の乗り越え方」調査