ｔｉｍｅｌｅｓｚの猪俣周杜（２４）が、テレビ朝日系で放送中の「パパと親父のウチご飯」（土曜・後１１時）でドラマ初出演を果たし、バラエティー番組にも多数出演するなど活躍の幅を着実に広げている。２週連続インタビューの前編では、新メンバーオーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ」（タイプロ）を経て、「反省と挑戦の日々」というアイドル生活を語った。ピュアな天然キャラでバラエティー番組などで親し