女優・由美かおる（７４）の美ぼうにネットは驚がくした。５日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）でインタビューを受けた様子が放送された。来年でデビュー６０周年の由美。「１５歳から変わらぬもの」はスタイルだそうで、番組ではサイズを公表。身長１５８センチ、バスト８６センチ、ウエスト５７センチ、ヒップ８６センチと紹介。プロポーションを保つ秘けつを聞かれると「ストレスをため