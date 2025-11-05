11月4日夜、津野町で民家1棟を半焼する火事がありました。この火事によるケガ人はいませんでした。警察によりますと、4日午後11時半すぎ、津野町力石のパート従業員 西森秀子さん（86歳）の住宅から火が出ていると、隣の家に住む西森さんの長男から消防に通報がありました。火は、西森さんの木造2階建て住宅の2階部分を焼きおよそ1時間後に消し止められました。西森さんは、一人暮らしで1階で寝ていたところトイレに行くため