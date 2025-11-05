ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボールオフィサー（ＣＢＯ）は４日（日本時間５日）、ドラフト１位で指名した米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手に指名あいさつを行った。米カリフォルニア州の同校を訪問した城島ＣＢＯ。先月のドラフト会議で自らが引いたあたりくじに、自身のサインと王貞治球団会長のサインも入れて麟太郎に手渡した。同ＣＢＯは先月下旬には、岩手・花巻市内の花巻東を訪問。麟太郎の父で、同校