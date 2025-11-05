11月5日の津波防災の日にあわせて、高知市の中心商店街で防災訓練が行われました。高知市の中心商店街で行われた防災訓練は、地区の防災連合会が中心になって2023年から毎年開いているもので、商店街の店主など約80人が参加しました。訓練は南海トラフを震源とする震度6強の地震が発生し、大津波警報が発表されたとの想定で行われ、参加者はアーケードの放送で緊急地震速報が流れると2分間身を守った後、津波避難ビル