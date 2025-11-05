日本ハムは５日、アリエル・マルティネス捕手が帰国のため、離日したと発表した。キューバ出身で加入３年目のマルティネスは、今季３４試合出場で打率・１７４、１本塁打、８打点の成績。クライマックスシリーズには４試合に出場した。マルティネスは昨オフに複数年契約を結んでいる。