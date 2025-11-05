非正社員の人手不足の割合が、業種別でトップの外食産業。少ない人員をカバーするための生産性向上が大きな課題となっている。外食企業が抱える課題の解決に向けて、サッポロビールでは飲食店向けのオリジナルセミナー「サッポロビヤらぼ」を通じたサポートを行っている。「サッポロ生ビール黒ラベル」などパーフェクトな樽生ビールの提供方法や接客力アップの秘訣とともに、得意先飲食店の生産性を引き上げるためのカギを伝授する