日本ハムは5日、アリエル・マルティネス捕手(29)がキューバに帰国するため、日本を離れたと発表した。今季は4月に右肘付近の故障で離脱するなど、20年の中日での支配下登録後は最小となる34試合の出場で打率・174、1本塁打、8打点と低迷したが、ソフトバンクとのクライマックスシリーズ第2戦では「5番・一塁」で出場し、2安打を放つなど奮起した。昨オフに複数年契約を結んでおり、来季も残留する見込み。