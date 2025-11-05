11月6日からはじまるオリックス・バファローズの秋季キャンプを前に、4日に高知市の球場で清掃活動がおこなれました。高知市のINOUE･東部スポーツパーク野球場で、清掃活動をおこなったのは井上石灰工業の社員約20人です。6日から秋季キャンプを張るオリックス・バファローズに気持ちよくプレーしてもらおうと、球場内や駐車場でゴミを拾ったり、テーブルを拭くなど丁寧に掃除をしていました