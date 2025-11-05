４日に放送されたＮＨＫドラマ「シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜」では、ボム先輩との別れが描かれ、愛犬家視聴者の涙を誘った。この日の「シバのおきて」では、カメラマン・三田（こがけん）の愛犬・ボム先輩にがんが発覚。余命が短いことが分かり、シバＯＮＥ編集部では、ボム先輩の誕生日パーティーを開催する。ささやかながら、愛があふれる誕生日パーティーに、ボム先輩も三田も嬉しそう。そしてその数日後、ボム先