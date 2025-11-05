お笑いコンビのバッテリィズ（エース、寺家）、タレントの若槻千夏が5日、都内で行われた『Facilo』新CM発表会に参加した。【全体ショット】若槻千夏と笑顔で手を振るバッテリィズ人生の節目を語ることに。エースは小学校5年生だったそう。寺家は「節目史上1番早い。節目、知ってるか？」と苦笑い。エースは「小5の時に野球やっていてピッチャーだったんです。サヨナラボークをしてしまったんです。そこでプロ野球選手は無理や