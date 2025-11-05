きのう夕方、兵庫県加古川市で信号待ちの車の列に78歳の男性が運転する車が突っ込んだ玉突き事故で、男性は次の運転免許の更新時に返納を検討していたことが親族への取材でわかりました。きのう午後4時半ごろ、兵庫県加古川市の国道で信号待ちの車の列に車が突っ込み、14台が関係する事故がありました。この事故で、車列に突っ込んだ車を運転していた岡本年明さん（78）が死亡し、助手席の男性などあわせて17人がけがをしました。