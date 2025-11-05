パドレスは5日（日本時間）、ダルビッシュ有（39）が右ひじの内側側副靱帯の修復手術と屈筋腱の修復の手術を行ったと発表した。回復には12〜15か月かかるため、2026年シーズン全体を欠場する見込み。【一覧】大谷翔平らドジャースが逆転Vへ総力戦、MLBプレーオフ日程＆結果ダルビッシュも自身のSNSで「先週水曜日にDr.マイスターから肘の手術を受けました。2026年シーズンは試合で投げることが出来ません。また気持ちよくボールが