一時5万円を割り込んだ日経平均株価を示すボード＝5日午前、東京都中央区5日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続落し、前日終値からの下げ幅が一時2400円を超えて節目の5万円を割り込んだ。前日の米株安の影響で売り注文が優勢となり、高値への警戒感も相場の重荷となった。平均株価を押し上げてきた人工知能（AI）や半導体関連の株が大きく値を下げた。午前終値は前日終値比2393円15銭安の4万9104円05銭。東