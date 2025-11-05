アメリカ南部ケンタッキー州で貨物機が空港から離陸した直後に墜落し、18人が死傷しました。炎を出しながら滑走路をすすむ貨物機。次の瞬間、機体は大きな爆発を起こします。その後、火は一帯に燃え広がり、黒い煙が立ちのぼります。アメリカ連邦航空局によりますと、現地時間の4日午後5時すぎ、貨物機がケンタッキー州ルイビルのモハメド・アリ国際空港を離陸した直後に空港のすぐ脇に墜落しました。貨物機を運航していたユナイテ