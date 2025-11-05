飛行教導群のF-15に新塗装が登場航空自衛隊の小松基地（石川県小松市）は2025年11月4日、飛行教導群のF-15戦闘機に、新たな識別塗装機が登場したと発表。塗装作業の映像を公式Xで公開しました。【映像】まるで砂漠迷彩!? これがお披露目された「新塗装のF-15」です飛行教導群は、戦闘機の訓練で敵役を演じる「アグレッサー」と呼ばれる部隊で、パイロットはかなりの精鋭と言われています。全国各地にある戦闘機部隊や警戒管制