自民党はけさ、クマ被害を受けた緊急対策チームの2回目の会合をおこない、被害が相次ぐ、▼岩手県北上市の八重樫浩文市長や、▼大日本猟友会の佐々木洋平会長らからヒアリングを実施しました。会合では、▼クマの駆除にあたるハンターなどの人材育成に時間がかかるといった課題や、▼自治体の負担を軽減するために予算措置を求める意見などが出たということです。対策チームは来週前半にも再び会合を開いて、政府への提言を取りま