警察の調べによりますと、5日午前6時前、新潟県阿賀町平堀の国道49号で、福島県方面に走行していた20代女性が運転する乗用車が、道路を横断してきた体長約1.2メートルのクマ1頭と衝突しました。クマは車の左側から飛び出してきて、車の左前部に衝突し、道路外に逃げ去ったということです。女性にケガはありませんでした。警察によりますと、車はバンパーやライトなどが破損し、走行できない状態になったということです