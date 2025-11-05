中部国際空港は、＠フェスタ中部ゲート店を10月31日をもって閉店した。第2ターミナル国内線制限エリア内に飲食物などの販売店がないことから、保安検査通過前にフライト・オブ・ドリームズ内のローソンなどを利用するよう呼びかけている。