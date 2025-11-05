キャセイパシフィック航空は、香港〜長沙線を11月4日に開設した。1日1往復を運航する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は香港発が1時間35分、長沙発が1時間40分。長沙は湖南省の省都。グループで今年開設した中国本土路線は5路線目で、中国本土24都市に乗り入れ、最大で週330往復以上を運航することになる。■ダイヤCX968香港（09：15）〜長沙（10：50）／火・木・土CX920香港（18：30）〜長沙（20：05）／月・水・