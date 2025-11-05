エルピーアイジャパン（LPI-Japan）は11月4日、エンタープライズレベルのシステムを構築するための専門技術力を証明する新認定として、「LinuCレベル3 プラットフォームスペシャリスト」および「LinuCレベル3 セキュリティスペシャリスト」を12月1日より提供開始することを発表した。これに伴い、現行のLinuCレベル3試験（300試験、303試験、304試験）は1年間の並行配信後に終了する予定。あわせて、最上位認定の「LinuCシステムア