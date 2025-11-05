ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#9が1日に配信された。『ドーピングトーキング』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○元俳優・押尾学さんに取材最終回となる#9では、「最恐心霊スポットで野宿(チャンス大城)」、「脱北者が語る…北朝鮮の若者文化(吉村崇/平成ノブシコブシ)」、「獄中…そして今は? 押尾学さんと語らう(リリー/見取り図)」といった、番組のためだけの体験談が芸人たちの話芸のもと語られた。見取り図・リ