ドジャースの山本由伸投手が、開幕投手でありながらワールドシリーズ最終プレーでマウンドにいた史上１７人目の投手だった。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス氏がＸで伝えた。２０１８年のＣ・セール以来７年ぶり。球団拡張期（１９６１年以降）では７人目で、うち１９９７年Ｃ・ナギー（インディアンス）は敗戦。１９７７年Ｍ・トーレスはアスレチックスで開幕投手を務め、トレードで加入したヤンキースで最後の投手になってい