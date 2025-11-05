【ニューヨーク＝山本貴徳】米ニューヨーク市で４日、任期満了に伴う市長選の投開票が行われ、急進左派の民主党候補ゾーラン・マムダニ氏（３４）が初当選を確実にした。イスラム教徒の市長が初めて誕生する。２０２６年１月に就任する。ニューヨーク州下院議員のマムダニ氏は、アフリカ・ウガンダ生まれのインド系。「民主社会主義者」を自称し、家賃の値上げ凍結や公共バスの無料化、保育費の軽減など左派色の強い公約を掲げ