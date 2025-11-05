国会では、高市首相の所信表明演説に対する代表質問が参議院でも始まりました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。4日に続き国会論戦に臨んだ高市首相ですが、5日の答弁は政治とカネの問題を巡る陳謝から始まりました。立憲民主党・水岡参院会長：政治とカネの問題を高市内閣ではどのように解決しようと考えていますか。選挙を経ていない裏金議員は内閣の要職につく資格があるとお考えですか