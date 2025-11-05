5日未明、金沢市内の住宅密集地で、住宅を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。火事があったのは、金沢市寺町の木造二階建ての民家で、5日午前0時すぎ、付近の住民から「家の2階から火が見える」と110番通報がありました。 火は約2時間後に消し止められました。出火当時、この家に住む住人2人が中にいたということですが、すぐに逃げ出していて無事で、この火事によるけが人はいませんでした。現場は