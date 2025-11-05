UCCグループが展開するコーヒーチェーン「上島珈琲店」は11月6日、福袋『HAPPY BAG 2026』の店頭予約受付を開始する。UCC創業の地･神戸にちなみ「神戸タータン」を使ったバッグに、コーヒー豆や紅茶、店舗で使えるドリンクチケットなどを合わせた。福袋は、価格帯別(5,500円、1万円)の2種類を取りそろえる。予約期間は11月6日〜12月25日(なくなり次第、予約受付終了)。予約は、一部店舗を除く「上島珈琲店」の店頭のみで受け付ける