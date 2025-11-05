26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された69歳の女が「事件の際に手にけがをした」と話していることが分かりました。 【写真を見る】安福久美子容疑者(69) ｢事件の際 手にけがをした｣ 名古屋･西区の主婦殺害事件 病院で手当て受けた記録は確認されず 名古屋市港区のアルバイト･安福久美子容疑者69歳は1999年11月、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん当時32歳の首などを刃物で刺して、殺害した