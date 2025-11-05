主人公・みやこには高校時代からの友人・あさ子から新築の家を見に行きたいと連絡をもらいます。しかし、あさ子ファミリーには以前、赤ちゃん用メリーが壊されるという苦い思い出が。新築の家にはあさ子1人で来ると聞き安心していたものの、当日になってなぜか子どもを連れて現れます。結局、自分勝手なあさ子と子どもたちに振り回された挙句、建てたばかりの家の床に傷をつけられてしまいました。謝罪もなく、弁償す