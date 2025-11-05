資料 香川労働局によりますと、香川県の2025年9月の有効求人倍率は1.44倍（季節調整値）で、前月と同じ水準でした（全国平均は1.20倍）。 香川県の雇用情勢について香川労働局は「求人が求職を上回って推移しており、緩やかに持ち直しているものの、今後も物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と判断を据え置きました。 新規求人数は7512人で、前年同月比0.8％減と２カ月連続で減少しました。産業別にみ