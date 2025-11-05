この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 新紙幣(？)に心おどらせる若手社員 つい最近、3種類の新紙幣が発行されて話題になりましたよね。すでに手にしたという方もいれば、見たことすらないという方もいるかもしれません。投稿者・Mas