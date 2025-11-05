日経平均株価が大きく値下がりし、5万円を割り込みました。5日朝の東京株式市場で日経平均株価は一時、2400円以上値下がりし、節目の5万円を割り込みました。午前の終値はきのうに比べて2393円15銭安い4万9104円05銭でした。取引時間中に5万円を下回るのは10月27日以来、6営業日ぶりです。先週まで日経平均株価の上昇を牽引してきたAIや半導体の関連株が大きく値を下げ、相場全体を押し下げています。一方、外国為替市場では円高が