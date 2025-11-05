スーダンでは内戦の長期化により、世界最大規模の食料危機が発生しています。西部と南部の主要都市ではすでに「飢きん」が確認され、数百万人が命の危険にさらされています。国連の報告によりますと、スーダン全土で2100万人以上が深刻な食料不足に直面しており、国民のほぼ半数が十分な食事をとれない状況です。スーダン西部ダルフール州の主要都市ファシェルと南部のカドグリでは、死亡率や栄養率が最悪の状況の「飢きん」が発生